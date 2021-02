Peter Rawlinson, amministratore delegato di Lucid Air ed ex ingegnere di Tesla, ha affermato che Lucid sarà una svolta per il mercato delle auto elettriche battendo la celebre Model S progettata da Tesla.

La nuova versione dell’Air Lucid, chiamata edizione “Dream“, richiede 517 miglia per carica, si ricarica più velocemente e può raggiungere fino a 60 mph in poco più di due secondi. Tesla offre un valido avversario. La nuova versione Tesla Model S raggiungerà le stesse velocità in meno di due secondi e potrà raggiungere i 520 miglia con una singola carica, ha affermato il CEO di Tesla, Elon Musk, a gennaio.

Rawlinson afferma inoltre che la tecnologia di propulsione dell’Air è più efficiente. Secondo quanto riferito, apparentemente battendo la Model S e la Model 3 di Tesla. Sia Rawlinson che Elon Musk mirano alla stessa nicchia di mercato medio. Rawlinson spera di vendere centinaia di migliaia di auto elettriche e veicoli elettrici da 25.000 – 40.000 dollari attraverso altre case automobilistiche entro il prossimo decennio.

Tesla e Lucid Air a confronto: ex dipendente Tesla crea l’avversario perfetto per battere la Model S

A tal fine, un nuovo crossover per auto elettriche apparentemente chiamato “Gravity” sarà lanciato nel 2023 per competere con Tesla Model 3. Rawlinson afferma che sia lui che Musk “andavano d’accordo come se fossero in una casa in fiamme per la maggior parte del tempo”. “Eravamo entrambi ossessionati dall’idea di raggiungere il massimo con la tecnologia e l’ingegneria”.

Rawlinson e Musk hanno anche un approccio diverso quando si tratta di commercializzare i loro veicoli. Rawlinson afferma di non volere la stessa attenzione che ha il signor Musk. “Lucid è un lavoro di squadra“, dichiara. “Questa è una grande differenza. L’altra cosa è che non mi aspetto che qualcuno che acquista un’auto Lucid sappia il mio nome. Non mi aspetto che sappiano chi è Peter Rawlinson”.