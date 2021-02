La scorsa settimana, abbiamo appreso che Samsung si stava preparando per rilasciare il prossimo smartphone della serie Galaxy F in India. Secondo la perdita, il prossimo smartphone di fascia media si chiamerà Galaxy F62 e avrà un numero di modello SM-E625f.

La perdita ha anche rivelato alcune delle specifiche chiave dello smartphone, tra cui batteria, display e spazio di archiviazione. Ciò che rimaneva un mistero era il chipset e la data di lancio effettiva. Ma questo cambia oggi poiché Samsung ha confermato che lancerà il Galaxy F62 la prossima settimana.

Samsung Galaxy F62 avrá un’enorme batteria da 7.000 mAh

Prima del lancio ufficiale, un teaser per il Galaxy F62 è stato pubblicato su Flipkart, dandoci un primo sguardo al design generale e confermando la sua data di lancio. Il Galaxy F62 verrà lanciato il 15 febbraio e conterrà il chipset Exynos 9825 da 7 nm. Questo è lo stesso chipset che ha alimentato il Galaxy Note 10. L’Exynos 9825 è molto potente per i device di fascia media, quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi per quanto riguarda le prestazioni del dispositivo. L’unica cosa che lo mette in svantaggio rispetto a Mi 10i e Realme 7 è la mancanza del supporto 5G in quanto si tratta di un chip 4G.

Per quanto riguarda il design, il Galaxy F62 sembra sorprendentemente diverso dal suo predecessore. È dotato di un modulo fotocamera quadrato, anziché rettangolare, e non ha più uno scanner di impronte digitali montato sul retro. Quest’ultimo sará probabilmente sostituito da un lettore montato lateralmente o in-display.

Il comunicato stampa di Samsung menziona che il dispositivo avrá un prezzo compreso tra ₹ 20.000 e ₹ 25.000, mettendo il dispositivo testa a testa contro Mi 10i, Moto G 5G e Realme X7 5G nel segmento di fascia media. Il teaser di Flipkart non ha rivelato altre specifiche del Galaxy F62. Tuttavia, secondo la perdita precedente, il Galaxy F62 racchiude un’enorme batteria da 7.000 mAh insieme a un display AMOLED da 6,7 ​​pollici, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, una fotocamera principale da 64 MP e uno sparatutto selfie da 32 MP.