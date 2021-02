Il mondo del gaming è in subbuglio oggi dopo l’uscita del trailer di uno dei titoli più attesi nel panorama videoludico mondiale. Si tratta di un prodotto annunciato l’anno scorso e la cui storia e il cui sviluppo sono basati sul racconto cinese “Il Viaggio in Occidente”, famoso anche per aver ispirato Dragon Ball, il manga di Akira Toriyama.

Game Science si sta occupando della sua realizzazione, ispirandosi anche a titoli leggendari come ad esempio God of War. Il suo titolo è Black Myth Wukong e si presenta come un action RPG, la cui uscita è prevista per il lontanissimo 2023 sia su pc, che su console.

Un nuovo trailer alza la posta in gioco

Nella giornata di oggi è stato presentato un nuovo trailer, che mostra un gameplay molto intenso e soprattutto incredibilmente variegato. Il nostro alter ego nel gioco, Monkey King, potrà infatti vantare un uso avanzato di armi bianche e di arti marziali, accostato ad oltre 70 diverse abilità da acquisire nel corso della nostra avventura. Anche la grafica non lascia spazio ai dubbi, con un comparto tecnico e visivo di altissima qualità, dal quale si può intravedere anche l’uso del ray tracing nei riflessi e di effetti speciali di livello.

Game Science ha dichiarato che a breve si avranno ancora più informazioni a riguardo , per tenere i gamer incollati allo schermo in attesa di maggiori notizie sull’uscita di questo che si prospetta come un vero e proprio capolavoro del genere.

Continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo del gaming e della tecnologia!