Atteso per anni, finalmente Cyberpunk 2077 sta per uscire sul mercato, per la gioia di milioni di giocatori in tutto il mondo. Un’attesa aggravata da numerosi ritardi e soprattutto rimandi per l’uscita del gioco della famosa casa di produzione polacca, CD Project Red (per farvi capire è la casa produttrice del famoso The Witcher).

L’azienda dopo aver pubblicato il mese scorso numerosi video sulle dinamiche di Night City, e aver rinviato il gioco al 10 dicembre 2020, ha rivelato il nuovo trailer ufficiale in vista (si spera) del lancio definitivo di quello che dovrebbe essere il gioco del secolo. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

Cyberpunk 2077: Night City si rivela in tutta la sua grandiosità

Alla base della storia troviamo un chip rubato, che contiene “l’anima digitalizzata” di Johnny Silverhand, rockettaro defunto. Una storia che ci porterà a scoprire i conflitti che animano la città, in un’America reduce dalla guerra nucleare in cui ogni territorio è guerra. La grande città rappresenta un’ancora di salvezza per tanti reduci ma anche un ricettacolo di gang e corporazioni senza scrupoli. Una grafica mozzafiato di cui potremo godere su Pc, Xbox e PlayStation, alla scoperta di un nuovo mondo e nuove regole tutte da scoprire.

Qui di seguito potete trovare il trailer del gameplay esteso appena uscito:

Speriamo di vedere presto il gioco sul mercato senza ulteriori rinvii. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate del trailer e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito. Ma soprattutto seguiteci per rimanere aggiornati sulle ultime novità in campo tecnologico!