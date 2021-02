Cresce la pressione sulle imprese per rispondere alla minaccia del riscaldamento globale. I consumatori, le autorità di regolamentazione e gli investitori stanno esaminando sempre più l’impatto sul clima delle aziende in ogni settore.

Maggiori dettagli sulla questione

Nella sua lettera del gennaio 2020 agli amministratori delegati, ad esempio, Larry Fink, presidente e amministratore delegato di BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha informato le aziende che gli investitori – tra gli altri stakeholder – ora si aspettano la piena divulgazione delle prestazioni delle società in una serie di fattori sociali e di governance.

Ma una cosa è che le aziende tengano fede alla necessità di ridurre le proprie emissioni di gas serra (GHG), prendere misure concrete per fare la differenza, soprattutto nell’attuale clima economico guidato dalla pandemia, è tutta un’altra cosa. La difficoltà e il costo di misurare l’intera portata delle loro emissioni di carbonio e quindi di ridurle o compensarle ha costretto molte aziende a ritardare lo sforzo.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale (AI) può essere un punto di svolta. La sua capacità di fornire informazioni approfondite su molteplici aspetti dell’impronta di carbonio di un’azienda e di ridurre rapidamente i costi, offre un percorso promettente per accelerare la trasformazione sostenibile e ridurre le spese in un momento di necessità. E poiché le loro dimensioni consentono loro di accedere a enormi set di dati, un fattore chiave di successo per l’implementazione dell’IA, le grandi aziende si trovano in una posizione particolarmente forte per beneficiare del suo potere.

La minaccia del cambiamento climatico sta crescendo e il tempo stringe. Le emissioni globali di GHG attualmente ammontano a circa 53 gigatonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2e), secondo il Carbon Disclosure Project. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo di limitare l’aumento delle temperature medie globali a 1,5 ° C, come specificato nell’Accordo di Parigi del 2016, dobbiamo ridurre tali emissioni del 50% entro la fine di questo decennio, secondo i Science-Based Targets Iniziativa.

L’utilizzo dell’IA può ottenere dal 5% al ​​10% di quella riduzione necessaria, tra 2,6 e 5,3 gigatonnellate di CO2e. Nel frattempo, gli studi BCG mostrano che il potenziale impatto complessivo dell’applicazione dell’IA alla sostenibilità aziendale ammonta da $ 1,3 trilioni a $ 2,6 trilioni di valore generato attraverso entrate aggiuntive e risparmi sui costi entro il 2030.