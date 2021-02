Chi padroneggia WhatsApp con l’uso delle funzioni migliori ottiene non pochi vantaggi rispetto agli utenti comuni che usano l’app solo per inviare semplici messaggi. All’interno della piattaforma trovano posto alcuni trucchi nascosti che si devono conoscere per ottenere il meglio dalle chat. Amici, partner e parenti rimarranno stupefatti dai segreti scoperti nell’applicazione. Ecco in cosa consistono.

WhatsApp senza più segreti: ecco cosa è stato scoperto nelle funzioni nascoste

Oggi parleremo di tre funzioni sconosciute a molti ma che tutti dovrebbero conoscere per rendersi la vita un pochino più semplice. Nello specifico tratteremo i messaggi multipli insieme alle funzioni di archiviazione e chat in evidenza.

Per quanto riguarda i messaggi multipli WhatsApp ci affidiamo alle funzionalità di broadcasting da usare quale alternativa funzionale ai gruppi di discussione. L’uso di questa opzione sblocca l’inoltro di uno stesso messaggio a più utenti in privato allo stesso tempo. In questo modo sarà facile ottenere risposte dirette singolarmente evitando l’accalcamento di risposte all’interno dei gruppi.

La feature archivio messaggi tenta di ricalcare le gesta di Telegram che offre opportunamente un’apposita feature per il salvataggio delle comunicazioni importanti. Con WhatsApp possiamo farlo creando un gruppo con un’altra persona che andremo poi ad eliminare. Rimarremo soli con la possibilità di inoltrare qualsiasi contenuto personalizzando al contempo il gruppo cloud illimitato a nostro piacimento.

Terminiamo con la chat in pin, ovvero quella funzione che permette di mantenere lo stato di visibilità attivo sulla chat di un contatto anche in caso d’arrivo per altri messaggi da altri contatti. Per farlo basta selezionare la chat preferita dalla Home con un click prolungato ed impostare lo stato ON sul simbolo della puntina che appare nella barra del menu WhatsApp. Rammentiamo che sarà possibile fissare un numero limitato di chat.