Il nuovo anno ha già portato ad importanti novità in casa Sky. Negli scorsi giorni, la pay tv satellitare ha ufficializzato l’acquisizione dei nuovi diritti per la Champions League sino al prossimo 2024. Inoltre, per quanto concerne il campo dei servizio, già da queste settimane gli utenti potranno beneficiare di un ulteriore vantaggio. Sky ha concluso da poco una particolare partnership con Amazon, proprio in tal senso.

Sky ed Amazon, il servizio Prime Video è ora presente anche sul satellitare

In scia con i precedenti accordi di Sky con Netflix e con Mediaset, la pay satellitare ha previsto per Amazon una novità legata a Sky Q. Già dallo scorso mese di Dicembre, gli utenti che sfruttano la tecnologia del decoder di nuova generazione potranno utilizzare l’app Amazon Prime Video.

Attraverso Amazon Prime Video, gli abbonati Sky potranno accedere ad una serie di contenuti in esclusiva, con centinaia di film e serie tv tra produzioni italiani e grandi prodotti internazionali.

L’accordo tra Sky ed Amazon si compone anche di un ulteriore aspetto. I possessori di Amazon Fire TV, a loro volta, potranno ora trovare l’applicazione NOW TV. Il servizio streaming di Sky assicura un’ulteriore prospettiva per Amazon Fire Tv. Con NOW TV, i clienti potranno attivare sia il doppio ticket Cinema ed Intrattenimento, sia i pacchetti per lo Sport ed il Calcio.

Allo stato attuale – questa la differenza con gli accordi con Mediaset e Netflix – non sono previste offerte univoche per le piattaforme televisive. Possibili novità potrebbero però arrivare nelle prossime settimane, anche di conseguenza alle assegnazioni dei diritti tv per la Serie A.