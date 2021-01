C’è una nuova serie in arrivo sul servizio di streaming più popolare al mondo, ed è un adattamento della popolare serie di cartoni animati Winx Club. La nuova serie, Fate: The Winx Saga, segue le vite di un gruppo di fate che frequentano Alfea, un magico collegio dell’Altromondo. Lì, padroneggeranno le loro abilità nella magia, sperando di diventare eroine e salvare il mondo da potenti mostri.

L’attesa è quasi giunta al termine. A pochi giorni dal suo debutto (fissato al 22 gennaio), Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della serie, che condivideremo con voi al termine di questo articolo.

Fate: The Winx Saga, Netflix rilascia il trailer ufficiale della serie TV

Fate: The Winx Saga vede nel cast Abigail Cowen come Bloom, Hannah van der Westhuysen come Stella, Precious Mustapha come Aisha, Eliot Salt come Terra, Elisha Applebaum come Musa e Sadie Soverall come Flora. Ecco come Netflix descrive la nuova serie:

“La serie segue il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico nell’Altromondo dove devono imparare a padroneggiare i loro poteri mentre amore, rivalità e mostri scombussolano la loro stessa esistenza”.

“Siamo molto lieti che la nostra collaborazione di successo con Netflix continui con progetti sempre più ambiziosi”, ha detto il creatore originale di Winx Club Iginio Straffi a dicembre, quando la data di uscita è stata annunciata per la prima volta. “Le serie per giovani adulti di Netflix hanno trovato appoggio nel pubblico di tutto il mondo e non vediamo l’ora di vedere le fate Winx in questo nuovo entusiasmante adattamento live action”.

“Winx è un fenomeno globale e attraverso questa entusiasmante serie siamo entusiasti di rafforzare il nostro rapporto con Rainbow e di sviluppare il prossimo capitolo di Winx “, ha aggiunto Erik Barmack, VP di International Originals di Netflix “Le famose fate cresceranno con il loro pubblico ed esploreranno temi complessi come supereroine adolescenti della vita reale”.