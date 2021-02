Dopo il furto dati che ha interessato l’operatore semi-virtuale di Vodafone, ho.mobile, numerosi utenti hanno deciso di emigrare dal gestore verso i competitor. I clienti che hanno invece scelto di restare in ho. si sono ritrovati ad affrontare il cambio SIM gratuito presso i centri autorizzati, che corrispondono ai negozi del marchio.

Spesso, però, raggiungere la postazione più vicina non è impresa da poco: non tutte le città o i centri urbani sono coperti dagli store dell’operatore, e questo ha comportato per molti il doversi spostare anche di diversi chilometri per raggiungere il negozio più vicino ed effettuare il cambio SIM.

Fortunatamente, per chi non avesse ancora provveduto, ora ho.mobile ha messo in piedi un sistema per cambiare il codice identificativo da remoto, senza quindi doversi più recare fisicamente in negozio.

Ho.mobile, ora la SIM viene aggiornata direttamente da remoto

Per garantire maggior sicurezza ai propri clienti, ho.mobile ha provveduto a rigenerare il codice seriale della SIM (composto di 19 cifre) a tutti i clienti coinvolti dall’emorragia di dati, che a tal proposito sono stati debitamente informati via SMS – come riporta l’operatore sul sito ufficiale, nella sezione comunicazioni.

Il corpo del messaggio recita: «Ho Mobile per la tua sicurezza ha rigenerato il codice seriale della tua Sim», e continua «Non è richiesta alcuna azione da parte tua. Il nuovo codice sarà sempre disponibile inviando quando vuoi un SMS con scritto “seriale” al [numero di telefono]. Per maggiori informazioni vai su ho-mobile.it/nuovoseriale o chiama il 421118. Ci scusiamo per il disagio di questi giorni».