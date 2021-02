Euronics rilancia la sfida direttamente a Esselunga con un volantino che propone sconti super, e prezzi decisamente più bassi del normale, con la possibilità di godere di ottimi prodotti in promozione, a patto che si sia disposti a rispettare qualche piccola “regola”.

La limitazione più grande, come sempre più spesso accade da Euronics, riguarda l’impossibilità di accedere alle riduzioni ovunque sul territorio; la campagna è a tutti gli effetti limitata ai soli negozi fisici di proprietà del socio euronics Nova, senza disponibilità sul sito ufficiale o altrove. Gli utenti dovranno recarsi fisicamente in negozio, ma potranno decidere di affidarsi al finanziamento a Tasso Zero, nel momento in cui spenderanno più di 299 euro.

Euronics: tantissimi sconti per tutti i gusti

Con Euronics non si scherza, il volantino discusso include ben 25 pagine di sconti, un forte segnale che è possibile godere di tantissimi sconti, suddivisi su svariate categorie merceologiche.

I migliori prodotti in promozione sono al solito gli smartphone, sebbene comunque rientrino quasi totalmente nella fascia dei 400 euro di spesa. I più interessanti sono rappresentati da Oppo A72, Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Motorola Moto E6s, Motorola E7Plus, Vivo Y11s, Vivo Y70, Opo A72 o simili.

Se in caso contrario foste interessati ad un terminale appartenente alla fascia alta, potrete comunque puntare su un Motorola Razr New Fold o anche un ottimo Vivo X51 5G a 729 euro.