WhatsApp: nuova truffa su iPhone ruba i dati, utenti a rischio

WhatsApp continua a tenere gli utenti in tensione dopo le ultime notizie che hanno riguardato la nota piattaforma di messaggistica negli ultimi tempi. Durante le ultime settimane infatti in tanti hanno preso delle decisioni in seguito alla scelta dell’applicazione di aggiornare i termini e le condizioni della privacy.

Ora però non sarebbe finita qui visto che è una finta versione della celebre app di messaggistica istantanea sarebbe stata proposta agli utenti provvisti di iPhone proprio negli ultimi giorni. Questa soluzione non contiene la piattaforma di messaggistica istantanea ma solamente una serie di istruzioni che possono condurre le persone a comunicare in maniera inconsapevole i propri dati personali.

WhatsApp: arriva la finta versione per iPhone che può rubare i dati nascosti nel telefono

Durante le ultime ore il pubblico sarebbe in fibrillazione dopo aver accolto la notizia di una finta versione dell’applicazione in giro. Questa sarebbe riservata per il momento solo agli utenti Apple, i quali si potrebbero dunque ritrovare di fronte ad una creazione che farebbe capo ad un’azienda italiana.

Questa, secondo le informazioni, si chiamerebbe Cy4Gate ed avrebbe creato questa piattaforma per scopi di sorveglianza. Una squadra di tecnici informatici ha ispezionato tale creazione capendo che però questa veniva offerta online come se fosse WhatsApp in versione originale. Tutti coloro che andavano ad effettuare il download si ritrovavano di fronte ad un file di configurazione di tipo MDM. Si trattava dunque di un profilo speciale che andava ad impostare il comportamento dell’iPhone seguendo alcuni parametri. Tutto ciò viene spesso utilizzato per fornire gli smartphone dei dipendenti aziendali con speciali impostazioni.