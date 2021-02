Spotify si è fatto un gran nome nel mondo dei servizi correlati allo streaming musicale. Leader di tutte le classifiche avanti anche ad Apple Music ed Amazon Music sta per riconfermare il suo predominio con una funzione assurda in arrivo in un momento non meglio precisato del 2021. Come da titolo, si tratterà di una sorta di connessione telepatica con l’utente per i suggerimenti smart dei brani e delle playlist migliori. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Spotify: il suggeritore di brani diventa più smart che mai con il prossimo aggiornamento

Un aggiornamento Spotify che promette dell’incredibile sta per arrivare per tutti gli utenti PC, Android ed iOS. La piattaforma ha appena ottenuto un brevetto per l’ascolto dei dialoghi degli utenti con il preciso intento di presentare una lista di brani suggeriti sulla base dell’umore dell’interlocutore.

La notizia rigirata online a più riprese partendo dal post di Music Business Worldwide è stata contestata sul fronte privacy ma rappresenta senza dubbio una grande rivoluzione. Depositato nel 2018, il nuovo disegno da dare all’app è stato finalmente approvato con il via libera dello scorso 12 Gennaio.

Attraverso questa eccellente innovazione sarà data la possibilità di analizzare i toni vocali degli utenti ed il contesto ambientale per sviscerare liste musicali ad hoc. Al momento non si hanno informazioni in merito al prossimo update Spotify che include le suddette funzionalità. Ci riserviamo il diritto di fornire ulteriori ragguagli a tempo debito. Nel frattempo lasciateci pure tutti i vostri personali commenti. Siete a favore o contro la pretesa di questa feature? Ditecelo voi.