Era da qualche tempo che non se ne stava parlando, ma pare che ora sia giunto il momento per parlare dell’uscita del nuovo reboot di Resident Evil, una pellicola del tutta inedita improntata sulle origini del virus che dovrebbe fare capolino ai primi videogiochi. La notizia è arrivata dagli Stati Uniti tramite Deadline, che ha anticipato anche altro: il film uscirà il 3 settembre in occasione del weekend del Labor Day, data valida solo oltreoceano. Per quanto concerne l’Italia, attendiamo ulteriori notizie. Andiamo a scoprire di seguito nel dettaglio altre notizie sul attesissimo film.

Resident Evil reboot: i personaggi principali e la storia

Il film è distribuito da Sony Screen Gems, e ci sarà un cast composto da alcuni attori di spicco, tra questi Kaya Scodelario (Claire Redfiled), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper, Avan Jogia e Neal McDonough. Per quello che ne sappiamo ad oggi, si può dire che sarà un film incentrato sulle origini, e andando a vedere ancora più nel dettaglio, sulle vicende che si sono svolte in una notte molto importante del 1998.

Il personaggio principale della pellicola sarà Claire Redfiled, e si proverà a ritornare alle atmosfere originali proposte nei primi due titoli. A Robert Kulzer, James Harris e Hartley Gorenstein, è stata affidata la produzione della pellicola, mentre a Martin Moszkowicz e Victor Hadida è stata affidata la produzione esecutiva. I precedenti film di Resident Evil hanno fatto incassare a livello globale ben 1,2 miliardi di dollari, quindi hanno avuto sicuramente un ottimo successo.