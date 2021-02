Il nuovo volantino Euronics intitolato SuperaSaldi, riesce a convincere gli utenti all’acquisto della tecnologia, o degli smartphone in generale, portando sul mercato prezzi sempre più bassi ed alla portata della maggior parte di noi.

A differenza delle precedenti campagne promozionali, la suddetta purtroppo risulta essere disponibile in versione limitata, ciò sta a significare che la potranno raggiungere solamente coloro che decideranno di recarsi personalmente in un negozio di proprietà del socio Euronics Nova. Gli acquisti non sono effettuabili online, segnaliamo la presenza del Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, a patto che la spesa superi i 299 euro.

Ricevete sul vostro smartphone i nuovi codici sconto Amazon, iscrivendovi il prima possibile al nostro canale Telegram.

Euronics: l’occasione è ghiottissima

L’occasione per risparmiare è molto più ghiotta del normale, all’interno della campagna si trovano tantissimi smartphone afferenti alla fascia media del mercato, con qualche accenno ai top di gamma, come ad esempio il Motorola Razr New Fold in vendita a 1399 euro.

I migliori modelli da non lasciarsi letteralmente sfuggire sono comunque Samsung Galaxy A12, Oppo A15, Vivo X51, Oppo A72, Vivo Y70, Vivo Y11s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A15, Xiaomi Redmi 9A o anche il leggermente più datato Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Non mancano soluzioni legate a categorie merceologiche differenti, sono davvero innumerevoli i televisori in promozione, o comunque anche prodotti legati alla casa. Per non perdere nemmeno una riduzione di prezzo, dovete pensare di aprire il prima possibile le pagine che trovate elencate nel nostro articolo.