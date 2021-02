Le offerte Coop sulla tecnologia raggiungono livelli inaspettati, e mai visti prima d’ora, il risparmio garantito al consumatore è estremo, sebbene venga obbligato all’acquisto direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, non direttamente nei vari punti vendita in Italia.

A differenza delle soluzioni che avevamo osservato nel passato più recente, con il volantino Coop attuale, il cliente ha la facoltà di acquistare i migliori prodotti in circolazione direttamente dal sito ufficiale, in aggiunta riceverà la merce al proprio domicilio, senza dover pagare alcunché per la consegna stessa, solo nel momento in cui spenderà più di 19 euro (anche come somma di più prodotti).

Correte subito sul canale Telegram di TecnoAndroid, vi attendono codici sconto Amazon e tantissime offerte per risparmiare.

Coop: il volantino ha prezzi mai visti prima

Il volantino Coop non disdegna per nulla la fascia alta del mercato della telefonia mobile, per una volta risultano essere acquistabili i vari Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Oppo Find X2 Pro, o anche Apple iPhone 12, sempre con prezzi che non andranno oltre i 1379 euro, ma che partiranno da 669 euro.

Nel caso in cui, invece, il cliente fosse interessato ad uno smartphone decisamente più economico, la scelta potrà ricadere su Huawei P30 Lite, Huawei P Smart, Motorola G8 Plus o similari, le cui richieste non superano i 300 euro.

Tutti i prodotti sono distribuiti, salvo indicazione differente, in versione no brand con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, la quale coprirà ogni difetto di fabbrica, non danneggiamenti accidentali del cliente stesso. I dettagli della campagna sono disponibili a questo link.