Activision sta affrontando una nuova causa contro Mara, un personaggio di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone. Lo scrittore e fotografo Clayton Haugen afferma che Mara è basata su Cade Janus, un personaggio che ha creato e interpretato in azione dal vivo dalla stessa modella di Mara, Alex Zedra.

Il personaggio sarebbe stato rivendicato per Copyright

Un comunicato stampa fornito dallo studio legale Potts, che rappresenta Haugen, afferma che ha creato Cade Janus come parte di “un trattamento della storia per attirare l’interesse di varie società di produzione cinematografica“, insieme a un servizio fotografico di Zedra che ritrae il personaggio. Il comunicato afferma che Haugen ha pubblicato questi dettagli e immagini sul suo sito Web per attirare l’attenzione, anche se sembra che non abbia più un sito Web attivo.

Le immagini appaiono sul suo account Instagram, anche se questi post non includono un nome o dettagli sul personaggio. Il Call of Duty carattere Mara è stato rilasciato pochi anni dopo, nel dicembre 2019 come parte di Modern Warfare Season ‘s 1. Modello Alex Zedra ha fornito la sua immagine per il modello del personaggio, così come la modellazione in live-action di immagini promozionali per il personaggio. Da allora Mara è stata rilasciata in Call Of Duty Mobile e Warzone.

La causa sostiene che Activision ha utilizzato le immagini di Haugen durante lo sviluppo di Mara, oltre ad assumere la stessa modella e truccatrice utilizzata per le sue riprese originali. Afferma inoltre che le persone coinvolte sono state obbligate a firmare accordi di non divulgazione per coprire l’infrazione.

Lo stesso team legale è attualmente coinvolto in una causa simile contro Activision, con il wrestler Booker T. Huffman che afferma che Call of Duty: Black Ops 4 ‘s Prophet è una copia del suo alter ego GI Bro. Quella causa sarà processata ad aprile.

Il processo ha somiglianze con una causa intentata contro l’editore di GTA V Take-Two Interactive di Lindsay Lohan, con l’attrice che sostiene che il personaggio del gioco Lacey Jonas fosse basato illegalmente su di lei. Il caso è stato respinto quando una giuria di cinque giudici ha concluso che Jonas era semplicemente un personaggio femminile “generico” sui vent’anni.

Activision si è difesa con successo da altre cause legali in passato, inclusa quella intentata dal produttore di Humvee GM per l’utilizzo dei suoi veicoli nei giochi Call of Duty, e cause legali che coinvolgono rappresentazioni di persone reali tra cui Jonas Savimbi e Manuel Noriega. Diverse persone reali sono apparse in Call of Duty nel corso degli anni. Includono il defunto presidente cubano Fidel Castro e il defunto presidente americano Ronald Reagan.