Vodafone si conferma uno degli operatori più popolari del momento, grazie ad una serie di tariffe low cost per la telefonia mobile. Il gestore inglese vuole assicurarsi in primo luogo il pubblico dei già clienti attraverso tariffe propedeutiche alla portabilità del numero da altro provider.

Gli abbonati di Vodafone, in questa prima parte del mese di Febbraio, potranno attivare non una ma bensì due tariffe: Special 100 Giga e Special 50 Giga.

Vodafone, le grandi promozioni sino a 100 Giga in 4G

Il pacchetto della Special 100 Giga di Vodafone mette sul piatto consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con la presenza di 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Non c’è soltanto la Special 100 Giga. Gli utenti che attivano una SIM card con Vodafone potranno anche opzionare la tariffa Special 50 Giga. Quest’offerta prevede chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili con messaggi infiniti verso tutti. Si aggiungono al bundle anche 50 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Il prezzo, in questa circostanza, è ancora più basso: soltanto 7,99 euro al mese.

Per i clienti di Vodafone è previsto, in aggiunta al costo per il rinnovo mensile, anche un piccolo prezzo di attivazione pari a 10 euro. Ricordiamo che per l’attivazione è necessario recarsi in un punto vendita ufficiale del gestore in Italia. Esclusivamente per i clienti Iliad o di altri operatori virtuale, è possobile richiedere l’attivazione di una di queste due tariffe anche attraverso il sito web.