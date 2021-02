Finalmente dopo l’enorme successo della Mi Band 4, e attualmente della Mi Band 5, Xiaomi ha deciso di tornare ad aggredire il mercato con dei prodotti estremamente interessanti dedicati a tutti gli appassionati di Smartwatch. Stiamo parlando del Mi Watch e del Mi Watch Lite, ed è proprio dedicata a quest’ultimo la recensione che state leggendo.

Sono tante le caratteristiche che ci hanno attirato fin da subito in questo nuovo smartwatch, a partire dalla sua estetica e design, fino ad arrivare al lato della batteria. Ma non è tutto oro quello che luccica, e il suo utilizzo potrebbe non essere per tutti a causa di alcune piccole mancanze che per alcuni potrebbero fare al differenza.

Unboxing

Il prodotto arriva in una scatola piccola e compatta, dalla forma quadrata con un disegno del prodotto e il suo nome. Una volta aperta troveremo il libretto delle istruzioni, il cavo per la ricarica con relativa basetta e l’orologio.

Design

Le forme sinuose, morbide e compatte che riprendono il famoso e iconico design dell’Apple Watch sono realizzate in maniera ottimale. Fin dal primo momento in cui lo terrete in mano avrete un device molto bello da vedere ed estremamente funzionale. Il colore del modello in nostro possesso è nero, sia per la cassa che per il cinturino, con un vetro curvo a proteggere lo schermo. Sulla parte inferiore della casa troviamo il sensore per la misurazione del battito cardiaco, mentre sul lato destro l’unico bottone, che serve ad accendere, sbloccare e navigare nel dispositivo.

Al polso la sua forma affusolata e sottile è funzionale: non dà fastidio mentre si dorme e nemmeno durante l’attività sportiva. Non ingombra e sembra quasi di non averlo al polso.

Display

Lo schermo del Mi Watch Lite è di forma rettangolare, di tipologia LCD TFT con risoluzione di 320px x 320px. La diagonale raggiunge 1,4″, mentre la luminosità si attesta secondo le specifiche intorno ai 350nits. Unica pecca di un display altrimenti molto luminoso e anche contrastato, è la mancanza del supporto della tecnologia Amoled. A seconda dell’inclinazione i colori risulteranno più o meno vividi e contrastati, ma a questo prezzo non si può pretendere troppo.

Ottima la presenza di un sensore di luminosità che ci permette di regolare automaticamente il livello di illuminazione dello schermo a seconda di dove ci troviamo. La sua reattività è molto buona e in pochi secondi si adatta all’ambiente in cui ci troviamo.

Ma passiamo all’aspetto del tocco e del touch. Risulta abbastanza buona la reattività, anche se la maggior parte di gesture si basa su un tocco per l’attivazione dell’animazione e quindi non si avrà una sensazione di controllo totale sui comandi. A parte questo ogni tocco corrisponde ad un comando e raramente mi è capitato di dover premere più di una volta per eseguire un comando.

Funzioni e prestazioni

Questo Mi Watch Lite si rivolge ad un pubblico molto ampio, sia per il design molto curato e piacevole, adatto un po’ a chiunque, ma anche per l’elevato numero di funzioni e modalità che è in grado di supportare. Le sua sono funzioni in grado di aiutarci nella vita quotidiana, con un dispositivo leggero e invisibile in grado di monitorare il nostro stato di salute con qualche funzione smart annessa.

Dal lato della salute troviamo il monitoraggio del battito cardiaco, preciso e disponibile anche 24h su 24h; il monitoraggio del sonno, che monitora solo sonno leggero e pesante, senza darvi i risultati della fase rem; e infine il livello di stress accumulato nel corso dell’intera giornata. Grandi assenti in questo settore sono il saturimetro per misurare il livello di ossigenazione nel sangue e anche il lettore di V02Max per lo sport.

Sotto il profilo sportivo non sarà uno smartwatch da centinaia di euro, ma il suo lavoro lo fa egregiamente. Sono 11 le modalità sportive supportate, tra cui troviamo la corsa, il nuoto, il ciclismo, il trekking; ma sono supportati anche gli sport eseguiti a casa o in palestra, quindi in luoghi chiusi, per permetterci di tenere traccia dei nostri progressi al tapis roulant o sulla cyclette.

Presente il supporto all’impermeabilità fino a 5ATM o 50m di profondità. Portarlo con voi sotto la doccia o durante la vostra nuotata settimanale non gli farà alcun male. Dalle nostre prove il monitoraggio sportivo risulta preciso e affidabile, con tantissimi dati a disposizione dell’utente dopo l’attività: troviamo cadenza, distanza, calorie bruciate, tempi, tempi per chilometro, altitudine e soprattutto la traccia gps. Un GPS integrato all’interno del dispositivo che fornisce una traccia precisa e fedele sulla mappa, con una buona approssimazione del tragitto e dei chilometri percorsi.

Applicazione e interazione con lo smartphone

Semplicissima la gestione del dispositivo fin dal primo utilizzo. Pairing e aggiornamenti di sistema risultano veloci e immediati tramite il download dell’app Xiaomi Wear. Dall’applicazione sarà possibile controllare completamente le impostazioni e le funzioni del device, compreso il monitoraggio dei dati nel corso delle settimane e dei mesi di utilizzo. Il design è molto semplice, pulito e moderno, con grafici precisi e molto dettagliati. Vi basterà collegare il vostro account Mi all’applicazione, e nel caso crearne uno, per accedere alle funzionalità complete.

Disponibile attraverso l’applicazione anche la personalizzazione dei quadranti, presenti in grandissima quantità, per tutti i gusti e per tutte le necessità.

Batteria

Persino sul lato batteria il Mi Watch Lite è riuscito a convincere la redazione. Con un uso medio, caratterizzato dall’attivazione di tutti i sensori disponibili sul dispositivo, notifiche in push (circa 100-150 al giorno), si arriva a consumare circa il 10% di batteria per 24h di utilizzo. Tutto questo si traduce in un utilizzo continuato di circa 9-10 giorni, che potrà variare a seconda delle vostre abitudini. Quindi la batteria da 230mHa risulta ben bilanciata e soprattutto adeguata al Mi Watch Lite.

Per quanto riguarda l’utilizzo sportivo la situazione cambia. Il consumo, con GPS attivo, sale a circa l’8-10% per mezz’ora di attività. Certo, non siamo su livelli di durata eccezionale, ma per l’utente medio che fa sport 2-3 volte a settimane magari per un paio di ore a sessione, sarà perfetto. L’unico campo in cui mi sento di sconsigliarlo è magari per il trekking, in cui durante delle passeggiate troppo lunghe potreste rimanere a secco di batteria. Ma per il resto le sue caratteristiche si adattano al suo prezzo e al suo campo di utilizzo.

Un plus che non ci saremmo aspettati di trovare è la presenza di una basetta per la ricarica con una funzione molto particolare. Se usata in maniera orizzontale vi permetterà di usare l’orologio come una sorta di orologio da comodino, con tutte le informazioni sulla ricarica e sull’orario del caso.

Prezzo e conclusioni

Con un prezzo al lancio di 59,90€ in promozione, e un prezzo di listino di 69,90€, Mi Watch Lite si posiziona poco sopra la Mi Band 5, offrendo quasi lo stesso pacchetto, ma con un design diverso che strizza l’occhio a chi non ama particolarmente le smart band. Unica pecca è la mancanza dell’NFC per i pagamenti, ammesso che vogliate usare questa funzione con il vostro smartwatch, e la mancanza dei controlli vocali per il vostro dispositivo. Il microfono è assente e questo tipo di funzioni non potranno essere usate.

Ma, nonostante tutto, ci siamo trovati bene con questo nuovo smartwatch targato Xiaomi. Il lavoro svolto dall’azienda è stato ottimo, sia in termini di compattezza che di design e comodità. Risulta leggero e invisibile durante la giornata, fornendo tutte quelle info utili e curiose che si va a sbirciare a colazione dopo una bella dormita. Inoltre, le funzioni smart, anche se limitate alla sola lettura delle notifiche, bastano e avanzano per la maggior parte degli utenti. D’altronde occorre anche considerare il prezzo competitivo: se desiderate un dispositivo estremamente smart, con molte più possibilità di interazione dovrete rivolgervi ad un’altra fascia di mercato, che si avvicina più ai 150-200€.