Postepay: utenti stufi e arrabbiati, nuovo tentativo di phishing svuota i conti

Siete collegati al vostro computer e avete ricevuto un messaggio molto strano nella vostra casella e-mail? Bisogna stare molto attenti, soprattutto perché quest’ultimo periodo risulta molto prolifico per la crescita delle truffe e dei vari tentativi di phishing. Purtroppo ad essere particolarmente colpite sono le carte Postepay, le quali sono estremamente protette da Poste Italiane.

Con questo dunque dovete stare tranquilli, visto che nel momento in cui doveste essere sicuri di aver evitato una truffa, non ci sarà alcun altro modo di prendere possesso del vostro conto. Chiaramente a giocare un ruolo fondamentale per il phishing è l’inesperienza e l’ingenuità, la quale spesso risulta terreno fertile per prendere possesso dei vostri dati ed entrare nei vostri conti. Durante gli ultimi giorni un nuovo messaggio avrebbe fatto incetta di utenti Postepay, ecco come riconoscerlo.

Postepay: questo è il messaggio che sta mandando in crisi tantissimi utenti

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO