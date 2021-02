Nel momento in cui Tesla aumenta i ritmi di produzione, sembra che la qualità ne vada ampiamente a risentire. Questa è l’idea che sta prendendo sempre più piede negli Stati Uniti, il tutto basandosi sulle segnalazioni recenti degli acquirenti dei veicoli Tesla. Infatti, il calo qualitativo è stato confermato anche dallo stesso Elon Musk, in un’intervista all’analista di mercato Sandy Munro.

Tesla, di fatto, nell’ultimo periodo del 2020 ha prodotto un volume molto ampio di veicoli Model 3 e Model Y, così da diventare purtroppo superficiale su molti aspetti, uno di questi è addirittura la verniciatura a detta dello stesso Elon Musk. Il CEO di Tesla, nell’intervista con Munro, è stato sincero sui problemi di controllo della qualità in maniera sorprendentemente inaspettata.

Elon Musk ci dice quando è meglio acquistare una Tesla

“Alcuni amici mi hanno chiesto qual è il periodo migliore per comprare una Tesla” ha detto Musk. “La mia risposta? Comprala subito o quando la produzione raggiunge una fase stazionaria. Ma nel momento in cui i volumi di produzione crescono è estremamente difficile fare in modo che tutto venga fatto bene nei minimi dettagli”.

La Tesla Model 3 è in commercio ormai da più di tre anni, ma il 2020 è stato un anno molto complicato a causa della pandemia da coronavirus. Infatti, Tesla ha dovuto recuperare nella produzione dopo un periodo di lunga inattività legato al lockdown, ma Elon Musk voleva comunque raggiungere l’obiettivo che si era prefissato, ovvero vendere 500mila veicoli in quell’annata.

Spiega ancora Musk che “con l’aumento della produzione ci siamo resi conto che la vernice non si asciugava a sufficienza”. L’analista Munro è particolarmente noto per le sue posizioni critiche e severe sulle auto, ma le sue posizioni su Tesla sono sempre state particolarmente buone. Con lui, Musk ha approfondito molti altri argomenti, tra cui come l’azienda sta cercando di evitare problemi di qualità simili con il SUV Model Y e alcune questioni tecniche riguardanti l’Autopilot.