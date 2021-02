DAZN: le partite del sabato e della domenica in esclusiva, l'elenco ufficiale

Una delle piattaforme che ad oggi risultano imprescindibili, nonostante in molti proprio non lo concepissero, è DAZN. La soluzione che offre lo sport in live streaming e in alta qualità ogni giorno è diventata un’istituzione in Italia, soprattutto grazie ai tanti contenuti in esclusiva che arrivano giornalmente.

Tra questi ci sono tanti sport di combattimento, lo sci e molto altro, anche se la ragione principale per la quale gli italiani sottoscrivono l’abbonamento è il calcio. Ogni settimana infatti ci saranno delle partite che non potranno essere visibili su nessun altra piattaforma. Proprio per questo DAZN mette a disposizione per soli 9,99 euro al mese per sempre il suo abbonamento completo, il quale è disponibile sul sito ufficiale. Con questa soluzione e dunque non avrete alcuna restrizione e potrete gustarvi ogni partita o ogni singolo evento sportivo, soprattutto in merito alla Serie A e alla Serie B.

DAZN: le partite in esclusiva sono davvero tante, ecco l’elenco

6 febbraio ore 14: Salernitana – Chievo , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Brescia – Cittadella , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Cremonese – Pisa , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Pescara – Reggina , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Cosenza – SPAL , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Frosinone – Venezia , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 16: Monza – Empoli , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore ore 16:15: Huesca – Real Madrid , LaLiga Santander

, LaLiga Santander 6 febbraio ore 18: Pordenone – LR Vicenza , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 20:45: Genoa – Napoli , Serie A TIM

, Serie A TIM 7 febbraio ore 12:30: Benevento – Sampdoria , Serie A TIM

, Serie A TIM 7 febbraio ore 15: Udinese – Hellas Verona, Serie A TIM

7 febbraio ore 21: Reggiana – Virtus Entella , Serie BKT

, Serie BKT 7 febbraio ore 21: Marsiglia – Paris Saint Germain, Ligue 1 Uber Eats