DAZN: tutte le partite fino a domenica in esclusiva, ecco l'elenco completo

Non esistono tante piattaforme al mondo che per meno di 10 € al mese vi permettono di avere contenuti in esclusiva sia in diretta che ondemand. DAZN è di certo il licenziatario da prendere in riferimento quando si tratta di tutto ciò, soprattutto relativamente al mondo del calcio.la settimana ormai sta per intraprendere la sua seconda parte, quella nella quale saranno incanalate le varie partite di calcio più importanti.

Già da oggi ci sono infatti partite degne di nota che potete avere in esclusiva per soli 9,99 € al mese. Il tutto sottoscrivendo l’abbonamento che trovate sul sito ufficiale. Ovviamente avrete l’opportunità di poter disdire il vostro abbonamento in qualunque momento vogliate senza alcun tipo di obbligo futuro.

DAZN: ecco quali sono le partite che potrete vedere in esclusiva fino a domenica

5 febbraio, ore 21: Lecce – Ascoli , Serie BKT

, Serie BKT 5 febbraio, ore 21: Alavès – Valladolid , La Liga Santander

, La Liga Santander 5 febbraio, ore 21:15: Swansea – Norwich City , Sky Bet Championship

, Sky Bet Championship 6 febbraio ore 14: Salernitana – Chievo , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Brescia – Cittadella , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Cremonese – Pisa , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Pescara – Reggina , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Cosenza – SPAL , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Frosinone – Venezia , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 16: Monza – Empoli , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore ore 16:15: Huesca – Real Madrid , LaLiga Santander

, LaLiga Santander 6 febbraio ore 18: Pordenone – LR Vicenza , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 20:45: Genoa – Napoli , Serie A TIM

, Serie A TIM 7 febbraio ore 12:30: Benevento – Sampdoria , Serie A TIM

, Serie A TIM 7 febbraio ore 15: Udinese – Hellas Verona, Serie A TIM

7 febbraio ore 21: Reggiana – Virtus Entella , Serie BKT

, Serie BKT 7 febbraio ore 21: Marsiglia – Paris Saint Germain, Ligue 1 Uber Eats