Il volantino Bennet punta a cercare di aiutare gli utenti nell’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, promettendo in cambio un risparmio notevole sui modelli più richiesti del momento, presentando però piccole limitazioni in termini di disponibilità sul territorio.

La prima cosa da sapere riguarda infatti l’accessibilità, la suddetta campagna non è attiva sul sito ufficiale, bensì gli acquisti possono essere completati solamente recandosi fisicamente in un qualsiasi negozio in Italia. Il vincolo più grande riguarda il quantitativo di scorte disponibili, è bene ricordare essere limitate, di conseguenza anche decidendosi in una data precedente al 10 febbraio (il giorno della scadenza della campagna), potreste rischiare di non trovare unità disponibili.

Bennet: occasioni a non finire per tutti gli utenti

Il prodotto principe dell’intero volantino Bennet è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone originariamente lanciato ad un prezzo decisamente elevato, ma oggi deprezzato come conseguenza della presentazione sul mercato dei nuovi modelli della serie iPhone. La versione con 128GB di memoria interna, e sopratutto completamente sbrandizzata, potrà essere acquistata con un esborso finale di 649 euro.

Il mondo Android è invece attraversato da uno sconto mirato solo sulla fascia bassa del mercato, sfogliando le pagine del volantino Bennet scoviamo la presenza del Samsung Galaxy A21s, un terminale economico in vendita a soli 149 euro.

Chiaramente le offerte non terminano qui, potete scoprire tantissime altre occasioni che vi aiuteranno a spendere sempre meno, anche sull’acquisto di elettrodomestici o televisori in generale. I dettagli sono disponibili direttamente qui sotto.