Expert concentra tutti i propri sforzi nella realizzazione di un volantino che cerca di rubare la scena alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, portando con sé prezzi sempre più bassi ed alla portata dei vari utenti in Italia.

In netto contrasto con quanto vediamo quotidianamente da Euronics o Trony, la campagna promozionale di Expert risulta essere fruibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ed anche sul sito ufficiale. L’utente potrà acquistare ciò che vuole direttamente dal divano di casa, ma per ottenere la spedizione presso il domicilio sarà costretto a pagare le spese di spedizione, indipendentemente dalla cifra raggiunta o dalla categoria merceologica coinvolta.

Expert: offerte del volantino ai prezzi più bassi

Il volantino Expert non delude le aspettative di coloro che speravano di poter mettere le mani sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, sono infatti innumerevoli i prodotti in promozione a meno di 300 euro, tra questi troviamo ad esempio Motorola E6s, Oppo A73, Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9 o anche un Redmi Note 9S, per finire con un buonissimo LG K42.

Dopo aver scelto uno smartphone, potrebbe tornare utile acquistare un wearable, per questo sono presenti soluzioni altrettanto interessanti, come Samsung Galaxy Fit2 a 39 euro, ma anche uno Huawei Watch GT 2 a 149 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino expert li potete trovare direttamente qui sotto racchiusi nelle pagine.