L’arrivo del Covid-19 ha portato non solo malattie, morte e sofferenze. Nemmeno i vaccini hanno portato solo speranza e nuova luce per il futuro. Infatti sempre più cybercriminali stanno utilizzando queste due parole come cavallo di Troia. L’obbiettivo è quello di diffondere virus, spam e malware a milioni di dispositivi in tutto il mondo. Sotto attacco anche il settore della sanità.

Ecco il nuovo cavallo di Troia dei cybercriminali: Covid-19 e vaccini

Sono esperti della truffa e sanno cogliere ogni occasione per raggiungere i loro obbiettivi. Sono i cybercriminali che, cavalcando l’onda Covid-19 e vaccini hanno progettato e realizzato un piano che sta mettendo in difficoltà milioni di utenti e la sanità di tutto il mondo.

Addirittura in Italia si parla di un attacco da oltre 6 mila spam a tema Sars-Cov-2. Questo perché nel mondo del cybercrime è molto importante trovare il canale giusto che approfitta delle paure reali delle persone.

In pratica Trend Micro l’anno scorso ha acquisito campioni di email da tutto il mondo con queste caratteristiche. Quelle in italiano riguardavano importanti aggiornamenti e informazioni relative al Covid-19. Tuttavia tra queste, molte delle quali presumibilmente da organizzazioni ufficiali, attaccate da spam e malware, contenevano allegati pericolosi e dannosi. Ed essendo uno dei Paesi più colpiti l’Italia è stata un facile bersaglio.

L’email in questione riportava come oggetto: “Coronavirus: informazioni importanti sulle precauzioni” mentre nel corpo della mail veniva presentato un documento allegato apparentemente realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una vera e propria truffa a tema Covid-19 tanto che l’allegato nel formato Word contiene un Trojan che, una volta infettato, prende pieno accesso al computer del malcapitato.

In Portogallo ad esempio gli utenti sono stati raggiunti da email contenente informazioni su un possibile vaccino quando ancora non erano stati annunciati quelli ufficiali. Ovviamente lo scopo era lo stesso, utilizzare il tema Covid-19 come cavallo di Troia per piazzare un bel virus a più utenti possibili.

Occorre perciò tenere sempre alta la guardia, verificare l’indirizzo email del mittente e prima di aprire qualsiasi allegato confrontare le informazioni con quelle contenute nei siti ufficiali dei presunti enti che avrebbero inviato la mail. Esistono anche app a tema Covid-19 che nascondono pericoli e alle quali bisogna fare molta attenzione.