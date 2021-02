Il volantino Carrefour riserva piacevoli sorprese a tutti i consumatori, in questi giorni l’azienda ha lanciato un volantino che racchiude le migliori occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per riuscire a spendere molto meno del previsto su ogni prodotto di tecnologia.

Con la campagna promozionale, tutti possono accedere agli sconti direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o restrizioni particolari, ma non sul sito ufficiale. E’ bene ricordare che sarà necessario recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, e che i prodotti acquistati saranno disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Scoprite le nuove offerte Amazon con tantissimi codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Carrefour: quali sono gli sconti del volantino

Sfogliando approfonditamente il volantino Carrefour notiamo la presenza di alcuni sconti molto interessanti, come ad esempio quelli applicati direttamente sul Samsung Galaxy S20+, uno degli smartphone più desiderati e richiesti al mondo, finalmente in vendita ad una cifra complessivamente accettabile ed accessibile per la maggior parte degli utenti, e con prezzo finale che non supera i 599 euro, per la versione con 128GB di memoria integrata.

Il volantino Carrefour è migliore delle aspettative, anche perchè riesce poi a scontare altri modelli altrettanto interessanti, come Galaxy A51 a 249 euro, Galaxy A41 a 199 euro, Galaxy A21s, Galaxy A31, Alcatel 1SE 2020 o Alcatel 1B.

Tutte le offerte della campagna promozionale che abbiamo discusso direttamente nel nostro articolo, sono raccolte nelle pagine che abbiamo deciso di inserire qui sotto, in modo da fornirvi la più ampia possibilità di visione degli sconti di Carrefour.