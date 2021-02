Il volantino Expert rinnova la propria campagna promozionale portando nuovissimi sconti e prezzi alla portata di ogni consumatore, all’interno di una soluzione che punta dritta al cuore del cliente esigente, e pronto a spendere per acquistare la tecnologia generale.

Per approfittare di quanto andremo a raccontarvi, è bene ricordare che sarà possibile affidarsi direttamente anche al sito ufficiale dell’azienda, con spedizione presso il proprio domicilio. La comodità, tuttavia, si paga, e di conseguenza sarà necessario versare un piccolo contributo aggiuntivo per richiedere la consegna a casa (in caso contrario è sempre gratis direttamente in negozio).

Volantino Expert: le offerte a piccole rate con grandissimi prezzi

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il volantino Expert non si abbandona interamente alla fascia alta del mercato della rivendita di elettronica, ma focalizza la propria attenzione sui modelli che presentano un prezzo inferiore ai 300 euro.

Tra questi spiccano alcune soluzioni ugualmente interessanti, come ad esempio xiaomi Redmi Note 9, Oppo A73, Oppo A15, Huawei Y6p, Motorola E6s, LG K42 o Xiaomi Redmi Note 9S, tutti distribuiti in versione no brand e con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

I prodotti da tenere sotto controllo non terminano qui, infatti sono disponibili anche innumerevoli wearable ugualmente interessanti, come Samsung Galaxy Watch 3, in vendita a 329 euro, ma anche uno Huawei Watch GT 2 distribuito a 149 euro o un Galaxy Fit2 a 39 euro.

I dettagli del volantino Expert sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.