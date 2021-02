Carrefour corre avanti e cerca di polverizzare le offerte delle dirette concorrenti, con il lancio di un volantino veramente molto interessante, ricco di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, garantendo al consumatore finale un risparmio unico nel proprio genere.

La campagna promozionale nasce per essere attiva solamente nei punti vendita in Italia, ciò sta a significare che non potrete godere degli stessi identici sconti collegandovi al sito ufficiale, o recandovi altrove in Italia. Ogni singolo prodotto che verrà commercializzato dall’azienda, inoltre, è previsto con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sarà anche in versione sbrandizzata (salvo indicazione differente).

Carrefour: il volantino sostiene i piccoli risparmiatori

Il volantino Carrefour sostiene i piccoli risparmiatori, proponendo tantissimi prodotti a prezzi molto più abbordabili per la maggior parte di noi. Il miglior dispositivo in offerta resta sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che per tutto il 2020 ha catturato l’attenzione dei consumatori, e che finalmente oggi può essere acquistato, data la presenza sul mercato del nuovo Galaxy S21, a 599 euro.

Volendo restare entro fasce di prezzo maggiormente ridotte, ecco arrivare anche i vari Apple iPhone SE 2020, Oppo Reno 4Z, Motorola G9 Play, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31 o anche altri dispositivi in linea in termini qualitativi.

Naturalmente il volantino Carrefour non si limita alle suddette offerte, ma si estende anche verso altre categorie merceologiche, per ogni altra informazione in merito vi rimandiamo alle pagine sottostanti.