Rete 4G: l'elenco degli smartphone che hanno detto per sempre addio alla vecchia rete 3G

Vodafone aggiorna il suo listino che ha come tema il “4G per tutti“. Ciò implica per sempre l’addio della famosa rete 3G, che si concluderà entro la fine di febbraio. Nulla di negativo però, visto che tale switch off comporterà un notevole potenziamento della rete 4G.

Per quanto riguarda la SIM di Vodafone, tutti i clienti in possesso di una vecchia SIM con capacità inferiore a 128k hanno la possibilità di recarsi in negozio per richiederne la sostituzione gratuita. In questo modo non subiranno dei disagi per chiamate e navigazione internet a causa della dismissione del 3G dell’operatore rosso.

Rete 4G: i dispositivi che aderiscono alla nuova rete

L’elenco degli smartphone che i clienti possono acquistare con Vodafone 4G per tutti è senza dubbio molto vasto ma varia in base alla disponibilità in negozio. Scopriamo dunque degli esempi appartenenti all’elenco del 22 gennaio 2021 e che accolgono la rete 4G:

Samsung Galaxy A21s a 4,99 euro al mese per 24 mesi;

” Galaxy Note 20 5G a 29,99 euro al mese per 24 mesi;

” ” S20 5Ga 29,99 euro al mese per 24 mesi;

” ” S20+ 5G a 32,99 euro al mese per 24 mesi;

” ” Note 20 Ultra 5G a 37,99 euro al mese per 24 mesi;

” ” S20 Ultra 5G a 38,99 euro al mese per 24 mesi;

” ” Z Fold 2 5G a 69,99 euro al mese per 24 mesi;

iPhone SE 2020 128GB a 17,99 euro al mese per 24 mesi;

” 11 Pro 256GB a 46,99 euro al mese per 24 mesi;

Redmi 9AT a 0,99 euro al mese per 24 mesi;

” Note 9S a 3,99 euro al mese per 24 mesi;

” Note 8T a 4,99 euro al mese per 24 mesi;

Xiaomi Mi Note 10 Lite a 7,99 euro al mese per 24 mesi;

” Mi 10 Lite 5G a 8,99 euro al mese per 24 mesi;

” Mi 10 5G a 21,99 euro al mese per 24 mesi;

Oppo A53S a 4,99 euro al mese per 24 mesi;

” Find X2 Pro 5G a 24,99 euro al mese per 24 mesi;

LG K30 a 3,99 euro al mese per 24 mesi;

” K50S a 3,99 euro al mese per 24 mesi;

Huawei Y6s a 1,99 euro al mese per 24 mesi;

” P Smart 2019 a 2,99 euro al mese per 24 mesi;

” P40 lite a 4,99 euro al mese per 24 mesi;

” P30 lite a 6,99 euro al mese per 24 mesi;

” P30 lite New Edition a 8,99 euro al mese per 24 mesi;

” P40a 16,99 euro al mese per 24 mesi;

” P30 a 14,99 euro al mese per 24 mesi;

“P30 Pro a 21,99 euro al mese per 24 mesi;

” P40 Pro a 24,99 euro al mese per 24 mesi;

” Mate 40 Pro a 26,99 euro al mese per 24 mesi.