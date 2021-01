L’umanità è da poco entrate nell’anno 2021 e con non poche difficoltà. Infatti in questo periodo di pandemia in tutto il mondo ogni persona ha dovuto modificare le sue abitudini, il modo di vivere e di relazionarsi. Il fatto di trovarsi a casa per molti è stata un’opportunità per riscoprire attività dimenticate o mai fatte. Nondimeno anche internet è stato un elemento fondamentale non solo per lo svago, ma anche per comunicare con le persone amate. Di conseguenza, per chi non è raggiunto da una connessione stabile, è diventato un problema. Ecco una soluzione che può permettere connessioni anche in luoghi remoti. Si chiama Internet Satellitare e può essere attivato da tutti.

Internet Satellitare: una soluzione per chi ha problemi di connessione

Oggi essere connessi è indispensabile. Non solo, ma è anche necessario che quella connessione sia veloce. È vero che ci sono diverse soluzioni per migliorare la velocità di connessione. Tuttavia sono ancora molte le case in Italia che non sono raggiunte dalla fibra o dall’ADSL. Inoltre ci sono anche zone dove nemmeno la tecnologia wireless è disponibile.

Ecco allora una soluzione che porterà internet anche lì dove non arriva. Si chiama Internet Satellitare e garantisce prestazioni davvero niente male. Questa tecnologia attraverso una parabola garantisce una connessione internet di tutto rispetto. In pratica diversi satelliti che nello spazio ruotano intorno alla terra inviano il segnale internet che, dopo alcuni passaggi tecnici, raggiunge la parabola del cliente e di conseguenza il modem che lo diffonderà nell’abitazione.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di connessione

La connessione Internet Satellitare presenta diversi vantaggi. Primo fra tutti riguarda la velocità di navigazione che può raggiungere i 50Mbps in download. Un’altro vantaggio è che non esistono limiti di traffico e interruzioni. Il segnale arriva pulito e non risente di sovraccarico. Inoltre a differenza delle reti 4G e 5G la connessione internet satellitare garantisce sempre il pieno segnale.

Sebbene i vantaggi di Internet Satellitare siano importanti e diversi, ci sono anche alcuni “contro” degni di nota e sicuramente da valutare. Il più importante e il primo che si presenterà è relativo alle condizioni meteo. Non è insolito che queste possano influenzare le prestazioni di rete. Un’altro aspetto da prendere in considerazione è il valore del ping che risulta molto più alto rispetto alle altre tecnologie.

In conclusione Internet Satellitare si presenta come una valida alternativa a chi non è raggiunto da una connessione internet. Non è molto economico, ma può essere un giusto compromesso per risolvere un problema che oggi è diventato una necessità.