Gli sviluppatori di Plague Inc hanno rilasciato un DLC gratuito per i possessori del gioco originale. Il DLC si basa su una nuova modalitá che impegnerá i giocatori a trovare una cura ad una pandemia globale.

“Creato con l’aiuto di esperti mondiali di salute provenienti da tutto il mondo, inclusi l’OMS, il CEPI e il GOARN, Plague Inc: The Cure è una simulazione avvincente e tempestiva di una risposta globale alla malattia”, afferma Ndemic Creations nella descrizione del gioco.

Plague Inc: The Cure é ora disponibile

È pieno di nuove meccaniche di gioco sugli scenari di base di Plague Inc. I giocatori cercano di cacciare la malattia con gruppi di ricerca, controllare l’epidemia con programmi sociali e supportare i controlli economici.

Alla fine sará richiesto sviluppare un vaccino che deve essere ricercato, prodotto e distribuito. Tutti questi passaggi dipendono dalla cooperazione globale tra i paesi. Il DLC sarà gratuito “per tutti i giocatori di Plague Inc. finché COVID-19 non sarà sotto controllo”.

Plague Inc., sviluppato dallo studio britannico Ndemic Creations, è una simulazione di strategia in tempo reale in cui il giocatore crea ed evolve un agente patogeno nel tentativo di distruggere il mondo con una piaga mortale. È diventato così popolare, così rapidamente, all’inizio della pandemia COVID-19 che i suoi creatori hanno dovuto aggiungere un disclaimer per ricordare ai giocatori che non era un “modello scientifico”.

Quindi, sebbene Plague Inc. e The Cure siano modi divertenti per passare il tempo, anche se tecnicamente stanno contribuendo a una malattia di tipo diverso, educano anche i giocatori su ciò che è veramente necessario per combattere una pandemia come COVID-19. Si spera che questo aiuti ad aprire gli occhi su ciò che deve essere fatto per portare la cura nel mondo reale.