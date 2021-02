eBay: l'Apple che vale 1,5 milioni di dollari è stato assemblato da Steve Jobs e Wozniak

eBay nasconde al suo interno tantissime occasioni e oggetti di enorme valore, basta essere sempre pronti a trovare ciò di cui si ha più bisogno. Sulla piattaforma si possono addirittura scovare dispositivi preziosi come quello che vi stiamo per narrare. Per farvi un esempio più concreto, vediamo il floppy disk autografato da Steve Jobs battuto all’asta per 84.000 dollari, o ancora un raro Apple I funzionante assemblato dal suo creatore e da Wozniak, messo all’asta a 1,5 milioni di dollari.

eBay: gli elementi che rendono prezioso il dispositivo

Il valore del dispositivo è determinato dal case in legno KOA originale Byte Shop e da una scheda madre NTI non modificata. Ma non finisce qui, perché a renderlo ancora più prezioso, c’è il fatto che si tratta di uno dei primi 50 Apple I realizzati appunto da Steve Jobs e Steve Wozniak. Il dispositivo ovviamente si può accendere ed utilizzare nonostante i suoi 45 anni di vita, e conserva ancora tutti i componenti originali ad eccezione dei connettori video e della tastiera.

Il venditore racconta di aver ottenuto un pezzo così tanto importante negli anni ’70 dopo aver fatto una sorta di “baratto” con il proprietario di un negozio di computer canadese in cambio di 200 dollari. Ovviamente a questi si aggiunse la permuta per un Apple II del primo proprietario. Da quel giorno l’uomo non se ne è più separato e lo custodisce con gelosia.

Apple I arrivò nel 1976 ad un prezzo di 666,66 dollari. Ad oggi rimane il primo prodotto in assoluto del colosso di Cupertino, quando la sede era ancora l’Apple Parking.