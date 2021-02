DAZN: inizia febbraio, il mese che porterà tanti eventi in esclusiva: ecco quali

DAZN sta cominciando il mese di febbraio con tanti buoni propositi, Con l’intenzione di offrire al pubblico il meglio dal punto di vista degli eventi sportivi. Chiaramente il tutto avverrà in piena esclusiva nazionale, con partite di calcio, match di box e altri sport di combattimento, e molto altro ancora.

Il tutto sarà ovviamente è disponibile grazie al celebre abbonamento low cost messo a disposizione dall’azienda. DAZN infatti consente a tutti di avere l’intera programmazione mensile per soli 9,99 €. L’abbonamento in questione è disponibile sul sito ufficiale e vi concede l’opportunità di disdire in qualsiasi momento senza dover rinnovare in maniera forzata. Nel frattempo è opportuno fare una panoramica in merito alla programmazione del prossimo weekend per quanto concerne il calcio giocato.

DAZN: ecco tutte le partite che arriveranno in esclusiva questo fine settimana

3 febbraio, ore 19: Bordeaux – Lille , Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats 3 febbraio, ore 21: Paris Saint Germain – Nimes , Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats 3 febbraio, ore 21: Digione – Lione , Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats 3 febbraio, ore 21: Lens – Marsiglia , Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats 3 febbraio, ore 21: Monaco – Nizza , Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats 3 febbraio, ore 21: Saint Etienne – Nantes , Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats 5 febbraio, ore 21: Lecce – Ascoli , Serie BKT

, Serie BKT 5 febbraio, ore 21: Alavès – Valladolid , La Liga Santander

, La Liga Santander 5 febbraio, ore 21:15: Swansea – Norwich City , Sky Bet Championship

, Sky Bet Championship 6 febbraio ore 14: Salernitana – Chievo , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Brescia – Cittadella , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Cremonese – Pisa , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Pescara – Reggina , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Cosenza – SPAL , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 14: Frosinone – Venezia , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 16: Monza – Empoli , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore ore 16:15: Huesca – Real Madrid , LaLiga Santander

, LaLiga Santander 6 febbraio ore 18: Pordenone – LR Vicenza , Serie BKT

, Serie BKT 6 febbraio ore 20:45: Genoa – Napoli , Serie A TIM

, Serie A TIM 7 febbraio ore 12:30: Benevento – Sampdoria , Serie A TIM

, Serie A TIM 7 febbraio ore 15: Udinese – Hellas Verona, Serie A TIM

7 febbraio ore 21: Reggiana – Virtus Entella , Serie BKT

, Serie BKT 7 febbraio ore 21: Marsiglia – Paris Saint Germain, Ligue 1 Uber Eats