Comet propone al pubblico italiano un volantino assolutamente interessante, ricco di occasioni e di prezzi sempre più bassi, tramite i quali è possibile pensare di risparmiare al massimo, senza essere costretti a rinunciare alla qualità generale degli sconti.

La campagna promozionale risulta essere attiva fino al 3 febbraio 2021 in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, coloro che comunque vorranno godere degli sconti, potranno anche decidere di recarsi sul sito ufficiale, e richiedere la spedizione direttamente presso il domicilio. In questo caso è prevista la consegna gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Comet: grandissimi sconti e prezzi bassi

I prodotti in promozione da Comet sono molto vari e differenti tra loro, abbracciano all’incirca tutte le categorie merceologiche, a partire dagli smartphone, ed in particolar modo dai modelli di casa Apple. Apprezzabile è la scelta di ridurre il prezzo di vendita del buon vecchio iPhone 11, un dispositivo richiestissimo dalla community, oggi disponibile in versione da 128GB di memoria interna a soli 649 euro.

Se invece vorreste acquistare un terminale con sistema operativo Android, potrete buttarvi direttamente su modelli più economici, quali sono ad esempio Oppo a15, LG K22, LG K42 o tantissimi altri smartphone prodotti direttamente da Samsung.

Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale in modo da poter accedere agli sconti anche senza dovervi spostare di casa, potete aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo.