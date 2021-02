Esselunga ha recentemente attivato una nuova campagna promozionale nella quale è riuscita a scontare un buon prodotto, ad un prezzo complessivamente accettabile, e maggiormente accessibile dalla popolazione italiana, intenta a voler spendere il minimo indispensabile.

Il volantino ripercorre esattamente le richieste attuali degli utenti, attivando un‘offerta tech mirata esclusivamente sul singolo modello, e rendendolo disponibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale. Gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale, inoltre le unità effettivamente distribuite in negozio sono limitate, ciò sta a significare che gli utenti dovranno necessariamente velocizzare la scelta, onde evitare di non aver la possibilità di completare l’acquisto.

Esselunga: il risparmio come non lo avete mai visto

Lo smartphone su cui Esselunga ha deciso di focalizzare interamente la propria attenzione è lo Huawei Y6p, un modello di fascia bassa, con un handicap importante da non trascurare assolutamente, l’assenza dei servizi Google. Come tutti i prodotti del brand, anche il suddetto si basa interamente sugli Huawei Mobile Services, quindi almeno inizialmente l’utente si ritroverà costretto a rinunciare alle applicazioni dell’azienda di Mountain View.

Indipendentemente da questo, le specifiche tecniche parlano di un prodotto complessivamente abbastanza interessante, poiché integra un display IPS LCD da 6.3 pollici, il sistema operativo Android 10, un processore octa-core fino a 2GHz, 3GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore, una batteria da 5000mAh ed il chip NFC per i pagamenti mobili.

Tutto questo, con una spesa di soli 115 euro.