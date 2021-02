Pokemon Go sta seguendo la sua celebrazione di Johto in corso con un evento a tema Team Rocket. La celebrazione del Team Go Rocket prende il via oggi martedì 2 febbraio e include nuovi Pokemon Ombra da catturare, speciali attività di ricerca a tema Team Go Rocket da completare e altri bonus di gioco.

Tutti i dettagli sul nuovo evento

L’evento è iniziato alle 10:00 ora locale e si protrae fino alle 20:00 ora locale del 7 febbraio. Durante l’evento, i seguenti Pokemon appariranno più frequentemente in natura del solito:

Golbat

Koffing

Ariados

Qwilfish

Sneasel

Houndour

Nuzleaf

Stordito

Skorupi

Venipede

Inoltre, una varietà di nuovi Pokemon si schiuderà dalle uova del Team Go Rocket aggiunte di recente. Questi Pokemon saranno disponibili anche dopo la fine dell’evento:

Qwilfish

Larvitar

Corphish

Absol

Skorupi

Sandile

Scraggy

Pawniard

Deino

Oltre a ciò, i grugniti del Team Go Rocket che incontrerai avranno nuove squadre di Shadow Pokemon. Alcuni nuovi mostri saranno disponibili anche in forma Ombra per la prima volta, inclusi Swinub, Nosepass, Aron, Spheal, Lileep e Anorith. Riceverai anche un nuovo adesivo regalo del Team Go Rocket per aver sconfitto uno dei leader della squadra durante l’evento, e ci saranno nuove attività esclusive di ricerca sul campo e ricerca a tempo da completare.

Infine, le uova che metti negli Incubatori durante l’evento si schiuderanno a metà della distanza normalmente richiesta e alcuni Pokemon come Nidoqueen, Alolan Grimer e Alolan Meowth appariranno nei Raid. Puoi leggere maggiori dettagli sulla celebrazione del Team Go Rocket sul sito ufficiale di Pokemon Go.