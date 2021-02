Alcuni già clienti di rete mobile dell’operatore WINDTRE sono stati contattati di recente per attivare una promozione gratuita, che consente in questo caso di ottenere dei Giga mensili aggiuntivi di traffico internet mobile validi per 6 mesi.

L’operatore, per avvisare gli utenti che avranno diritto ai Giga gratis, ha avvitato una nuova campagna SMS che in questo caso avvisa i clienti WindTre in target di un regalo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre regala ad alcuni clienti 10 Giga al mese

Ecco l’SMS inviato ad alcuni già clienti: “Fai il pieno di GIGA con il regalo che WINDTRE ti ha riservato: GRATIS 10 GIGA al mese per 6 Mesi! Inizia subito ad usarli: rispondi 10 PROMO a questo SMS entro 3 giorni. I GIGA si aggiungono alla tua offerta senza alcun costo e si disattiveranno automaticamente alla fine del periodo promozionale“.

Come viene indicato nel messaggio, per aderire alla promozione gratuita offerta dall’operatore basterà rispondere entro tre giorni allo stesso SMS con il testo 10 PROMO. In questo modo, si attiverà il regalo di WindTre, che consiste in 10 Giga gratis ogni mese di traffico internet mobile validi per sei mesi a partire dall’attivazione. Dunque, i 10 Giga di traffico dati omaggio si rinnoveranno gratuitamente ogni mese per 6 mesi, e saranno aggiuntivi rispetto a quelli della propria offerta WINDTRE principale.

Al termine dei sei mesi di validità dell’opzione gratuita con 10 Giga in omaggio, questa si disattiverà in automatico senza costi aggiuntivi per il cliente WINDTRE, che non dovrà dunque effettuare alcuna azione. Non vi resta quindi che rispondere al messaggio per iniziare ad usufruire dei Giga messi a disposizione dall’operatore.