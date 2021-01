Nel prossimo Febbraio TIM, Vodafone e WindTre hanno già confermato alcune delle più importanti tariffe e promozioni di solidarietà digitali, disponibili per gli utenti come supporto rispetto alle restrizioni causa pandemia. Un particolare interesse degli operatori è stato riservato per gli studenti.

Nonostante per la maggior parte degli studenti, proprio in questi giorni, si stia completando un progressivo rientro alle attività in presenza, la didattica a distanza tra scuola ed università sarà ancora necessaria almeno sino a fine anno. Ogni giovane studioso dovrà quindi avere necessariamente a sua disposizione una buona connessione di rete.

TIM, Vodafone, WindTre: didattica online a costo zero con quest’offerta

Su invito del Ministero dell’Istruzione, sia TIM che Vodafone e WindTre hanno assicurato a tutti gli studenti la navigazione internet gratuita per le pricipali piattaforme per la didattica online. Sia chi è impegnato con la scuola, sia gli universitari potranno quindi connettersi senza utilizzare soglie di consumo con le app più popolari del momento.

In base alle condizioni previste da TIM, Vodafone e WindTre, tutti gli abbonati potranno utilizzare Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Microsoft Office più altri software secondari.

Quesa particolare offerta di solidarietà digitale targata TIM, Vodafone e WindTre si integra con un’altra importate misura, destinata a tutte le famiglie. Molti italiani anche nel mese di Febbraio potranno richiedere il “Bonus internet”. Quest’agevolazione prevede uno sconto di 500 euro sull’acquisto di una tariffa per la Fibra ottica (con tablet in regalo) ed è disponibile per i cittadini che hanno un’attestazione ISEE dal valore inferiore a 20.000 euro.