Nelle ultime ore tutti coloro che sono soliti controllare gli stati WhatsApp dei propri amici o parenti avranno senza dubbio notato una novità: la presenza in quella lista di una nuova icona, proprio quella del servizio di messaggistica.

La piattaforma ha infatti pensato di postare attraverso lo stato della propria chat, le novità che ha introdotto o che ha intenzione di introdurre, un po’ sulla scia di Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: nuovo modo di comunicare le novità agli utenti

Parliamo in tutto e per tutto di una serie di storie pubblicate dal team dall’applicazione, e questo spazio sarà utilizzato per comunicare a tutti gli utenti (sia Android che iOS) tutte le novità e gli aggiornamenti che in futuro saranno introdotti. Ma non solo. Con i primi post condivisi WhatsApp si premura di sottolineare la sua attenzione verso la crittografia e il rispetto della privacy. Inoltre, a differenza di quanto è possibile fare con i comunissimi utenti, questo non può essere silenziato.

Memori di quanto successo nelle scorse settimane in riferimento alla controversia legata all’ultimo aggiornamento della politica sulla privacy di WhatsApp, che ha generato non poche critiche tanto che l’entrata in vigore dei cambiamenti è stata posticipata a maggio 2021, non appare casuale che il servizio abbia deciso di improntare i primi avvisi proprio su questo delicato argomento.

L’obiettivo sarebbe anche quello di riottenere la fiducia da parte degli utenti, dal momento che gli ultimi accadimenti hanno spinto molto ad abbandonare l’app di messaggistica verde per migrare verso altre concorrenti, come Telegram e Signal.