WhatsApp ha iniziato non con il piede giusto questo 2021. La presenza delle nuove norme sulla privacy hanno scatenato le ire del pubblico ed anche degli addetti ai lavori. Nel corso delle ultime settimane si è assistito inoltre ad un fenomeno davvero unico nel suo genere: un grande numero di utenti di WhatsApp ha preferito spostare le sue conversazioni quotidiane su Telegram.

WhatsApp, c’è anche un metodo per copiare le chat su Telegram

La fuga verso Telegram degli utenti di WhatsApp è anche favorita da una novità molto interessante: è ora possibile copiare le chat private da una piattaforma all’altra in pochissimi secondi.

Per copiare le conversazioni di WhatsApp su Telegram è necessario effettuare due passaggi su Android. In primo luogo, gli utenti dovranno verificare se Telegram è aggiornato all’ultima versione: in caso contrario sarà necessario procedere con l’upgrade. Appurato questo punto, ci si sposta su WhatsApp.

Al fine di spostare le chat su Telegram è necessario copiare ogni singola conversazione. Gli utenti, pertanto, dovranno aprire la chat di WhatsApp di proprio interesse e fare tap sul tasto dei tre punti. A questo punto si dovrà selezionare la voce Altro e poi ancora Esporta chat. Tra le varie opzioni di destinazione, si dovrà scegliere Telegram.

La possibilità di copiare i messaggi su Telegram può essere un ulteriore incentivo per la migrazione da un servizio all’altro. Tante persone, infatti, nonostante siano contrari alle nuove regole per la privacy di WhatsAppp hanno scelto di non cambiare ancora piattaforma di riferimento proprio per non perdere le tracce con le conversazioni di amici e contatti.