Netflix non annoia mai il suo pubblico. Non solo per l’enorme quantità di titoli presenti sul suo catalogo costantemente aggiornato, ma anche per le novità che rendono l’esperienza davvero unica nel suo genere. Infatti è da poco che il colosso statunitense dello streaming ha dato il via ai test di una nuova funzionalità davvero fantastica per i dispositivi Android. Ecco nei dettagli di cosa si tratta.

Netflix aggiunge la funzione timer per alcuni utenti Android

Sono molti coloro che amano addormentarsi mentre guardano la televisione. La cosa più fastidiosa è dormire disturbati dalla tv che è rimasta accesa mentre si cadeva tra le braccia di Morfeo. Con l’avvento dello streaming sempre a più utenti piace vedere uno o due episodi della serie tv preferita prima di addormentarsi. Tuttavia sarebbe antipatico svegliarsi la mattina con l’intero contenuto completamente riprodotto perché il televisore è rimasto acceso e quindi Netflix ha proseguito nella riproduzione.

Questo problema sembra diventerà ben presto un lontano brutto ricordo. Infatti Netflix ha avviato un test solo per alcuni utenti che utilizzano l’app su Android. In pratica quando l’utente decide di guardare un film o un episodio di una serie tv gli appare l’icona di un orologio. Selezionandola potrà decidere di impostare un timer di spegnimento tra 15, 30, 45 minuti oppure al termine del contenuto selezionato. A seconda dell’opzione scelta Netflix fermerà la riproduzione garantendo all’utente di poterla continuare il giorno successivo.

Purtroppo questa funzione per ora è solo disponibile solo per alcuni utenti Android e sui profili per adulti. Sicuramente, se Netflix deciderà di attivarla per tutti gli abbonati, potrebbe diventare molto utile anche per dare un limite nella visione ai bambini.

I vantaggi di questa nuova funzionalità sembrano essere molti. Primo fra tutti non trovarsi la mattina con il dispositivo con la batteria completamente scarica. Inoltre si potrà ricominciare la visione dal punto in cui si era interrotta. Si evita così di perdere tempo a cercare il minuto giusto durante il quale ci si era addormentati.

Insomma tante novità per tutti i fedeli di Netflix in attesa delle ultime notizie di una delle serie più amate del catalogo, La Casa di Carta.