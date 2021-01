Il volantino Esselunga rende disponibili per tutti gli utenti offerte veramente molto speciali, con le quali si può pensare di acquistare un ottimo smartphone, ad un prezzo complessivamente abbastanza ridotto.

La soluzione descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, passa per la cosiddetta offerta tech, di conseguenza è una promozione che risulta essere disponibile solamente presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e non direttamente sul sito ufficiale. Le scorte, purtroppo, sono un problema, poiché sono estremamente limitate, almeno in confronto alle possibili richieste da parte degli utenti, per questo motivo dovete affrettare i tempi per una decisione.

Esselunga: quali sono le offerte migliori di oggi

Il volantino Esselunga focalizza interamente la propria attenzione sullo Huawei Y6p, uno smartphone che è stato lanciato sul mercato nel corso del 2020, e che oggi viene riproposto ad un prezzo molto più basso del normale, infatti sono necessari 115 euro per il suo acquisto nella versione no brand con garanzia di 2 anni.

Il limite più grande, come tutti gli ultimi prodotti Huawei, riguarda sicuramente l’assenza dei servizi Google, è bene ricordare che dovrete interamente affidarvi agli Huawei Mobile Services, quindi rinunciando alle app dell’azienda di Mountain View, e dovendo ricorrere di conseguenza a soluzioni alternative.

La campagna promozionale di Esselunga può essere visionata direttamente sul sito ufficiale, in modo da scoprire e conoscere da vicino ogni singolo sconto, e tutte le specifiche tecniche del prodotto indicato.