Gli sconti Euronics attirano come mosche l’interesse dei consumatori, poichè sono applicati su prodotti molto richiesti dalla popolazione, ed in grado comunque di garantire prestazioni complessivamente convincenti, a prezzi relativamente ridotti.

Il volantino, a differenza di quanto vediamo presso la concorrenza, non è fruibile ovunque in Italia, bensì risulta essere accessibile solamente presso determinati e specifici punti vendita. Nel nostro caso parliamo di Euronics Nova, il socio diffuso in alcune regioni del paese, il quale non ha attivato gli sconti online, obbligando l’utente a recarsi fisicamente presso gli stessi negozi.

Euronics: occasioni da non perdere per tutti

Con Euronics non si scherza, i nuovi sconti lanciati dall’azienda hanno prezzi molto più bassi del normale, a partire dall’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, la nuova Fan Edition lanciata appositamente per soddisfare gli utenti che volevano acquistare un Galaxy S20, ma volevano mettere le mani sulla versione con Snapdragon 865, in vendita alla cifra di 549 euro.

Volendo invece spendere meno di 400 euro, il consiglio è di avvicinarsi a soluzioni come Oppo Reno 4Z, Xiaomi Mi 10T, Oppo A72, Samsung Galaxy A12, Vivo Y11s o Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Naturalmente, se interessati alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, non mancano anche i top di gamma del momento, quali sono Galaxy S21, tutti in vendita però a prezzi molto più vicini al listino attuale.

