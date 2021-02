Bennet torna a far sognare la propria clientela con il lancio di una campagna promozionale che non disdegna i top di gamma, riuscendo a garantire prezzi decisamente inferiori alle aspettative, o ai listini del periodo corrente.

Il volantino nasce per essere accessibile da chiunque sul territorio nazionale, ciò sta a significare che ognuno di noi si ritrova ad avere la possibilità di godere degli stessi identici sconti, a patto che sia disposto a recarsi personalmente nel punto vendita per completare la compravendita. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in particolare in versione no brand, in questo modo si avrà l’assoluta certezza di aggiornamenti tempestivi, senza dover attendere i tempi dell’eventuale operatore telefonico.

Bennet: i prezzi vi faranno impazzire

Il prodotto maggiormente interessante di tutto il volantino Bennet è sicuramente l’Apple iPhone 12 Mini, la versione più economica della nuova generazione di iPhone appena lanciati sul mercato, il cui prezzo è già stato scontato rispetto al listino originario, fermandosi rispettivamente sui 789 euro.

Nel momento in cui, tuttavia, l’utente fosse maggiormente interessato ad un prodotto Android, potrà ugualmente affidarsi a soluzioni relativamente economiche, quali sono Oppo A53s, Samsung Galaxy A51, Realme 7 o Huawei Y5p, i cui prezzi non superano i 300 euro.

Dopo aver scelto lo smartphone, ecco arrivare la possibilità di mettere le mani su una smartband veramente economica, quale è la Xiaomi Mi Band 5, in vendita a soli 34,90 euro, una cifra ridottissima per un prodotto che può sicuramente far sognare i consumatori.