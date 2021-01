Xbox Series X e Series X stanno per ricevere una serie di miglioramenti che coinvolgono l’acquisizione e la condivisione di immagini e video. Dal momento del rilascio delle nuove console, sono state molte le segnalazioni degli utenti che hanno riferito di aver avuto problemi con il processo di acquisizione e condivisione delle schermate. Proprio per questo motivo, il team di Xbox ha affermato che il miglioramento di queste funzionalità fosse una “priorità” e che presto giungerà un aggiornamento che migliorerà l’esperienza complessiva.

Xbox Series X e S, alcuni miglioramenti in arrivo

Jason Ronald, direttore della gestione del prodotto del team Xbox, ha risposto alle lamentele di alcuni utenti, tra cui quelle rese note dallo YouTuber colteastwood che ha elencato alcuni dei problemi riscontrati durante l’utilizzo delle funzionalità di acquisizione e condivisione. Jason Ronald ha riferito che il team Xbox ha preso in esame il feedback della community e che sta lavorando a più soluzioni per migliorare il processo di acquisizione e condivisione delle schermate.

E’ ancora poco chiaro in cosa consisteranno questi miglioramenti e quando verranno resi disponibili, ma chi è in possesso di una console di ultima generazione può aspettarsi il rilascio di un importante aggiornamento.

Il team Xbox ha anche chiesto ai giocatori di comunicare i miglioramenti che vorrebbero per Xbox Series X e Series S. Più utenti hanno segnalato di volere un controller molto più simile al DualSense di PlayStation 5. Il nuovo controller PlayStation ha, infatti, una funzione per l’acquisizione e la condivisione delle schermate, proprio come i controller della serie X ed S, ma offre anche alcune funzionalità aggiuntive come il feedback tattile e trigger adattivi.