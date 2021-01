Trony assolutamente da spavento con il nuovo volantino che promette il cosiddetto Sconto Subito, grazie al quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di godere di una riduzione immediata sullo scontrino, per mezzo del quale si potrà risparmiare più del previsto.

Tutte le offerte che andremo a raccontare direttamente nell’articolo, sfortunatamente non risultano essere attive ovunque in Italia, ma solo ed esclusivamente presso determinati punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Come già accaduto in passato, anche in questo caso gli unici che vi potranno accedere sono coloro che possono recarsi personalmente in negozio in Veneto, Repubblica di San Marino, Rieti, Umbria, Emilia Romagna o Abruzzo. Al momento la suddetta campagna non è attiva online sul sito ufficiale.

Trony: come funziona lo Sconto Subito

Il funzionamento della promozione Sconto Subito è molto più semplice del previsto, il cliente si ritrova ad avere la possibilità di scegliere praticamente ciò che più desidera sfogliando l’intero catalogo aziendale, ed in cambio potrà godere di una riduzione fissa al superamento di una soglia di spesa.

In altre parole, quando spenderà più di 300, 600, 1200, 2400 o 4600 euro, potrà godere di uno sconto immediato pari a 30, 100, 250, 550 o 1200 euro. E’ importante ricordare che non sono cumulabili, ovvero se verranno spesi ad esempio 1300 euro, si avrà diritto allo sconto di 550 euro, ma non a tutti i tagli precedenti.

