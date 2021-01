Gli sconti a disposizione degli utenti sono veramente incredibili, oggi è possibile approfittare di prezzi molto più bassi del normale, con i quali riuscire a spendere veramente pochissimo da Carrefour.

Come sempre accade quando parliamo di soluzioni di questo tipo, gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, è bene ricordare che non risultano essere effettuabili online sul sito o da altre parti in Italia.

Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre in negozio, e possibilità inoltre di godere delle versioni sbrandizzate (salvo indicazione differente).

Carrefour fa risparmiare gli utenti con le nuove offerte

Le nuove offerte di Carrefour poggiano saldamente sul Samsung Galaxy S20+, uno smartphone estremamente interessante, da tempo presente sul mercato, e finalmente acquistabile con una spesa finale che non supera i 599 euro (data sopratutto la presenza sul mercato della nuova generazione).

Le alternative sono tutte rappresentate da modelli più economici, quali sono Apple iPhone SE 2020 in vendita a 399 euro, oppure anche Oppo Reno 4Z, proposto a 299 euro, Samsung Galaxy A31, Motorola G9 Play, Xiaomi Redmi Note 9 Pro e similari.

Non mancano anche sconti legati al segmento dei wearable, per finire con televisori di ultima generazione (a prezzi complessivamente abbordabili). Se volete scoprire da vicino il volantino Carrefour, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che abbiamo inserito nell’articolo, ed avrete una visione d’insieme dei singoli prezzi.