Questo nuovo anno è stato inaugurato da Samsung nel migliore dei modi tramite il lancio della serie Galaxy S21 e sembra poter proseguire in maniera sempre più interessante. Il colosso ha già annunciato, appunto, che nel corso dei prossimi mesi procederà con la presentazione di nuovi smartphone e che tra questi non poca attenzione sarà riposta sui dispositivi pieghevoli. Su questi ultimi, e in particolar modo sul tanto atteso Samsung Galaxy Z Fold 3, si soffermano le indiscrezioni più recenti, che avanzano ipotesi in merito al periodo nel quale il colosso procederà con il lancio.

Samsung Galaxy Z Fold 3: il lancio potrebbe avvenire nel mese di maggio!

A quanto pare quest’anno Samsung potrebbe anticipare di qualche mese l’evento solitamente dedicato alla presentazione dei suoi nuovi dispositivi. Alcune indiscrezioni ritengono infatti che il Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe essere lanciato già nel mese di maggio, insieme al nuovo Galaxy Z Flip.

L’ipotesi è che l’evento Unpacked solitamente previsto per il mese di agosto possa essere dedicato al lancio dell’ultimo smartphone appartenente alla serie Galaxy Note, che sembra ormai destinata a terminare; e alla presentazione di alcuni dispositivi particolarmente interessanti. Entro il mese di agosto, Samsung potrebbe infatti procedere anche con la presentazione dei suoi primi smartphone con display arrotolabile.

L’affidabilità di tali indiscrezioni è ancora tutta da verificare e sono ancora poche le notizie trapelate circa il lancio dei nuovi pieghevoli Samsung. Ciò non toglie che tra le intenzioni del colosso possa esserci quella di anticiparne la presentazione per poi dedicarsi a dispositivi altrettanto interessanti.