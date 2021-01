Per continuare a tenere sempre un vantaggio competitivo c’è sempre bisogno di essere produttivi. Ora che c’è la possibilità di lavorare ovunque con le app Android, possiamo sfruttare questa situazione per avvantaggiarci anche quando ci troviamo dopo in ufficio. Scopriamo di seguito quali sono le 5 migliori app per Android per essere sempre produttivi.

Android: ecco le 5 app da scaricare subito

1. Any.Do

Any.Do è un app che ci permette di gestire le liste degli impegni in maniera decisamente interessante. Nel 2020 è stata eletta come una delle migliori 10 app presenti nello Store. Con questa possiamo gestire tutti gli impegni in maniera molto semplice ed intuitiva, consentendoci di non lasciare nulla al caso.

2. Boomerang

Boomerang è un app per Gmail che ti permette di impostare un orario per l’invio delle email, anche per tracciarle. Puoi sapere se è stata aperta, quando e dove. È molto utile per venditori o esperti in marketing.

SwiftKey è un applicazione davvero molto utile che impara il tuo modo di scrivere. Ha la capacità di anticipare le tue parole ancora prima che tu inizi a scriverle. Apprende sempre di più mano a mano che la utilizzi, potrai subito capire quanto è importante quest’app solamente provandola.

È una app calendario, la quale supporta Google Calendar, Microsoft Exchange ecc. Creare eventi non sarà stato mai così veloce.

5. Google Voice

Google Voice un’app molto utile per l’invio di SMS, chiamate nazionali e internazionali a prezzi bassi. Hai la possibilità di avere un numero Google personale ed avere una casella di posta vocale.