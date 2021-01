Occhio al prezzo da Expert, il suo volantino non lascia assolutamente scampo alle dirette concorrenti, proponendo tantissime occasioni che gli utenti non si devono assolutamente lasciare sfuggire, nell’idea di avere la possibilità di risparmiare al massimo.

Come al solito, anche in quest’occasione Expert dimostra di avere a cuore il “benessere economico” di ogni singolo cittadino italiano, proponendo difatti un volantino disponibile nei punti vendita sparsi per il territorio, ma anche sul sito ufficiale. L’unica “limitazione” che potrebbe impedire l’acquisto online, riguarda le spese di spedizione, sono sempre da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Expert: le nuove offerte non hanno rivali

L’attenzione di Expert si è riversata sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, non tanto sui top di gamma come alcune sue concorrenti dirette, infatti tutti i prodotti in promozione risultano essere disponibili ad una cifra che non supera i 300 euro.

I migliori sono quasi tutti marchiati Xiaomi e Motorola, troviamo infatti Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Motorola E6s o Motorola G9 Power, senza però dimenticare i vari Oppo A73, Oppo A15, Huawei Y6p, Samsung Galaxy A12 o LG K42.

Non mancano soluzioni relativamente economiche anche per quanto riguarda il mondo dei wearable, in questo caso sarà possibile acquistare un Galaxy Fit 2, uno Huawei Watch GT 2 o un Samsung Galaxy Watch 3, con una spesa che non andrà oltre i 200 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino Expert sono riassunti nel dettaglio direttamente nelle pagine che trovate nell’articolo.